Tirol: Tandemschirm flog in eine Schneeparty am Arlberg

Ein 46-jähriger Gleitschirmpilot und eine 28-jährige Passagierin sind Donnerstagnachmittag in St. Anton am Arlberg mit einem Tandemschirm in eine Schneeparty gekracht. Bis zu 40 Personen feierten im Tiefschnee rund um eine Eisbar, als das Gleitschirm-Duo plötzlich kurz nach dem Start an Höhe verlor und auf die Partygäste zusteuerte.

Der österreichische Pilot konnte nicht mehr ausweichen, er und seine neuseeländische Mitfliegerin stürzten in die Menge, berichtete die Polizei.