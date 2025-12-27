Flaschenwurf und Nazi-Parolen bei Après-Ski-Streit in St. Anton

Ein Streit in einem Après-Ski-Lokal in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) in Tirol eskalierte am Freitagabend und forderte zwei Verletzte. Als eine Gruppe Niederländer und eine Gruppe Österreicher aufeinander trafen, flogen im Zuge des Streits Glasflaschen durch die Luft, wie die APA berichtet.

Ein Security-Mitarbeiter versuchte, einen 20-jährigen Österreicher festzuhalten, woraufhin dieser ihn attackierte und beide zu Sturz kamen. Der 20-Jährige blieb bewusstlos liegen, wie die APA berichtet. Beide Personen wurden verletzt, berichtete die Polizei am Samstag. Der Österreicher wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams eingeliefert.

Mit Nazi-Parolen beschimpft

Ein 21-jähriger Begleiter des 20-Jährigen beschimpfte indes die anwesenden Personen mit nationalsozialistischen Parolen und bedrohte zudem einen weiteren Sicherheitsmann, ebenfalls ein 20-jähriger Deutscher, mit dem Umbringen, hieß es.

Zuvor war es dem 20-jährigen Sicherheitsbediensteten aus Deutschland gelungen, die beiden Gruppen zu beruhigen, ehe es zwischen einem Niederländer und einem Österreicher erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.