Nach Unfällen auf der Piste: 3 schwerverletzte Skifahrer in Tirol

Drei Schwerverletzte haben Skiunfälle am Mittwoch in Tirol gefordert.

Im Skigebiet Zettersfeld in Nußdorf-Debant in Osttirol stießen ein 17-jähriger Tscheche und eine 39-jährige Slowenin zusammen. Beide erlitten dabei Knochenbrüche, teilte die Polizei mit. Im Skigebiet Rangger Köpfl in Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) wiederum kam ein 30-jähriger Niederländer auf einer Geländekante zu Sturz und prallte daraufhin gegen einen Baum.

Mit Notarzthubschrauber ins Spital

Der Mann wurde nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die beiden in Osttirol Verletzten wurden indes in das Krankenhaus Lienz gebracht, hieß es. Für den dortigen Unfall verantwortlich war offenbar ein bisher unbekannter Skifahrer verantwortlich. Denn der 17-Jährige gab an, dass er von diesem von hinten gerammt worden war und daraufhin stürzte. Schließlich prallte der Tscheche gegen die vor ihm fahrende 39-Jährige, die daraufhin ebenfalls stürzte.

Der Unbekannte setzte offenbar seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Polizei bat dahingehend um Hinweise. Der Mann wurde als rund 1,75 Meter groß beschrieben. Er trug schwarze Bekleidung und einen Helm.