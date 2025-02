14-Jährige in Innsbruck von zwei Jugendlichen geschlagen und verletzt

Eine 14-Jährige ist Dienstagabend in Innsbruck von einer Gleichaltrigen sowie einer 16-Jährigen attackiert worden. Die Angreiferinnen malträtierten sie laut Polizei an mehreren Orten mit Fußtritten gegen den Oberkörper und Schlägen ins Gesicht und verletzten sie dabei leicht. In einer Straßenbahn machte das Opfer mit einem Handzeichen, das als internationales Hilfszeichen bei Gewalt gilt, auf sich aufmerksam. Ein Fahrgast verstand die Geste und verständigte die Polizei.