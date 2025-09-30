Unfall in Tirol: 77-Jähriger aus brennendem Fahrzeug gerettet

Im Gemeindegebiet von Thiersee (Bezirk Kufstein) ist ein 77-jähriger Deutscher schwer verunglückt: Sein Pkw war am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr mit dem Auto eines 27-Jährigen, ebenfalls deutscher Staatsbürger, frontal zusammengestoßen, nachdem er eine Mauer touchiert hatte.

Das Fahrzeug des 77-Jährigen begann sofort zu brennen. Während sich die Beifahrerin selbstständig befreien konnte, musste der Lenker durch drei Ersthelfer aus dem entflammten Fahrzeug geborgen werden.

Beifahrerin aus Auto gerettet

Die Beifahrerin des zweiten Wagens war im Fahrzeug eingeklemmt und wurde ebenfalls von den Ersthelfern gerettet. Alle vier Beteiligten wurden verletzt und in das BKH Kufstein sowie in die Klinik Innsbruck eingeliefert.