Elfjähriger in Tirol von ausparkendem Auto erfasst - Lenker flüchtete

Ein elfjähriger Bub auf einem E-Scooter ist am späten Sonntagnachmittag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem ausparkenden Pkw erfasst worden.

Autofahrer fuhr weiter

Der Autofahrer blieb jedoch nicht stehen, sondern fuhr vom Wohnhaus im Schlangglfeld in Richtung Süden davon. Ein Passant half dem Buben. Die Polizei bat nun um Hinweise zu dem weißen Kleinwagen.