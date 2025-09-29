Elfjähriger in Tirol von ausparkendem Auto erfasst - Lenker flüchtete
Der Autofahrer fuhr nach Unfall einfach davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise.
Ein elfjähriger Bub auf einem E-Scooter ist am späten Sonntagnachmittag in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem ausparkenden Pkw erfasst worden.
Das Kind stürzte und zog sich Abschürfungen zu.
Autofahrer fuhr weiter
Der Autofahrer blieb jedoch nicht stehen, sondern fuhr vom Wohnhaus im Schlangglfeld in Richtung Süden davon. Ein Passant half dem Buben. Die Polizei bat nun um Hinweise zu dem weißen Kleinwagen.
