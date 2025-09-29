Brandanschlag in Kärnten mit Benzin forderte Schwerverletzte

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Vorwürfe gegen den 54-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wiegen schwer: Er soll am Sonntagabend absichtlich sechs Personen teils bis schwer verletzt haben. Der Mann soll einen Kanister mit Benzin im Aufenthaltsraum einer Firma in Klagenfurt am Wörthersee verschüttet und sich dann selbst in Brand gesetzt haben.

Acht Personen haben sich laut Polizei zu dem Zeitpunkt in dem Raum aufgehalten. "Sämtliche Personen konnten binnen kürzester Zeit in das Freie flüchten. Zwei Opfer - ein 52- und ein 55-jähriger Klagenfurter- erlitten jedoch trotzdem schwere Brandverletzungen und mussten in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden, wovon der 55-jährige mittels Hubschrauber in die Uniklinik Graz verbracht werden musste", gab die Polizei am Montagmorgen bekannt.