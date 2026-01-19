Tirol

Drei Autos kollidierten in Tirol: Überholmanöver endet mit Sachschaden

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
18-jähriger Fahrer verursachte bei Überholmanöver einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.
19.01.26, 21:28

Auf der Kasbachstraße bei Schwaz ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden: Ein 18-jähriger Österreicher überholte am späteren Nachmittag beim Bergauffahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Wagen, den der 18-Jährige überholte und mit einem Auto, das ihm entgegen kam.

Keine Verletzten

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Aufgrund des Unfalls und der notwendigen Aufräumarbeiten musste die Kasbachstraße für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden. 

