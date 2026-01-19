Drei Autos kollidierten in Tirol: Überholmanöver endet mit Sachschaden

Auf der Kasbachstraße bei Schwaz ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden: Ein 18-jähriger Österreicher überholte am späteren Nachmittag beim Bergauffahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem Wagen, den der 18-Jährige überholte und mit einem Auto, das ihm entgegen kam.