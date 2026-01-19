Tirol

84-Jähriger stürzt in Tirol ab: Schwerer Alpinunfall in Schwaz

Rettung
Senior rutschte auf Eis aus und stürzte 20 Meter in die Tiefe, Bergrettung brachte Schwerverletzten ins Krankenhaus.
19.01.26, 15:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 84-jähriger Österreicher ist am Samstagnachmittag bei einer Wanderung auf dem Kandlersteig in Schwaz verunglückt. Der Senior stürzte auf vereistem Untergrund etwa 20 Meter in die Tiefe und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am 18. Jänner gegen 16:25 Uhr, als der Mann auf dem teilweise vereisten Waldboden ausrutschte und über steiles Waldgelände zu einem vereisten Bachbett abstürzte.

Nach Lawine mit 4 Toten in Großarl: Ermittlungen gegen Kursleiterin

Rettungsaktion im steilen Gelände

Ein anderer Wanderer bemerkte den Vorfall und setzte umgehend einen Notruf ab. Die Bergrettung Schwaz rückte aus und konnte den schwer verletzten 84-Jährigen aus dem unwegsamen Gelände bergen. Nach der Erstversorgung wurde der Verunglückte zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erfolgte anschließend die Überstellung in die Klinik Innsbruck.

Umfangreicher Rettungseinsatz

An der Rettungsaktion waren neben der Bergrettung Schwaz auch die Rettung, ein Notarzt sowie die Alpinpolizei beteiligt. Die winterlichen Bedingungen mit vereisten Wegen stellen derzeit eine besondere Gefahr für Wanderer dar. Die Einsatzkräfte raten zu entsprechender Vorsicht und angepasster Ausrüstung bei Bergtouren in der kalten Jahreszeit.

Mehr zum Thema

Blaulicht Bergrettung
kurier.at  | 

Kommentare