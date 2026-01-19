84-Jähriger stürzt in Tirol ab: Schwerer Alpinunfall in Schwaz

Ein 84-jähriger Österreicher ist am Samstagnachmittag bei einer Wanderung auf dem Kandlersteig in Schwaz verunglückt. Der Senior stürzte auf vereistem Untergrund etwa 20 Meter in die Tiefe und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am 18. Jänner gegen 16:25 Uhr, als der Mann auf dem teilweise vereisten Waldboden ausrutschte und über steiles Waldgelände zu einem vereisten Bachbett abstürzte.

Rettungsaktion im steilen Gelände

Ein anderer Wanderer bemerkte den Vorfall und setzte umgehend einen Notruf ab. Die Bergrettung Schwaz rückte aus und konnte den schwer verletzten 84-Jährigen aus dem unwegsamen Gelände bergen. Nach der Erstversorgung wurde der Verunglückte zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen erfolgte anschließend die Überstellung in die Klinik Innsbruck.

Umfangreicher Rettungseinsatz

An der Rettungsaktion waren neben der Bergrettung Schwaz auch die Rettung, ein Notarzt sowie die Alpinpolizei beteiligt. Die winterlichen Bedingungen mit vereisten Wegen stellen derzeit eine besondere Gefahr für Wanderer dar. Die Einsatzkräfte raten zu entsprechender Vorsicht und angepasster Ausrüstung bei Bergtouren in der kalten Jahreszeit.