Mutter bei Rodelunfall am Rangger Köpfl schwer verletzt

Eine 50-Jährige ist am Samstag bei einem Rodelunfall am Rangger Köpfl in Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) rund 20 Meter über steiles Waldgelände abgestürzt und schwer verletzt worden.

Die Frau war mit ihrem achtjährigen Sohn gefahren, als sie die Kontrolle über den Schlitten verlor. Der Bub konnte gerade noch abspringen, seine Mutter stürzte über den bewaldeten Abhang. Der Notarztheli flog die Schwerverletzte in den Schockraum der Klinik Innsbruck, berichtete die Polizei.