Arbeitsunfall in Tirol: Mann stürzt 5 Meter über Hang

Ein 53-jähriger Niederländer ist Freitagmittag bei einem Arbeitsunfall im Bereich einer Bergstation im Bezirk Reutte in Tirol verletzt worden.

Der Mann war als Mitarbeiter an einer Seilrutsche tätig, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor und über ein Sicherheitsnetz fiel. Anschließend stürzte der Niederländer rund fünf Meter einen Hang hinab und blieb liegen. Er war ansprechbar und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen.