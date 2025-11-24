Tirol

17-Jähriger in Tirol: Drei Polizisten attackiert und verletzt

Jugendlicher verhielt sich aggressiv und wehrte sich gegen Festnahme. Drei Beamte wurde im Zuge des Einsatzes verletzt.
24.11.25, 09:27
Drei Polizisten sind Sonntagabend im Zuge eine Festnahme eines 17-jährigen Algeriers in Innsbruck von diesem attackiert und verletzt worden. Der Jugendliche war zuvor wegen aggressiven Verhaltens dingfest gemacht worden, worauf er sich gegen die Festnahme wehrte.

Der 17-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt, berichtete die Exekutive am Montag.

