17-Jähriger in Tirol: Drei Polizisten attackiert und verletzt
Jugendlicher verhielt sich aggressiv und wehrte sich gegen Festnahme. Drei Beamte wurde im Zuge des Einsatzes verletzt.
Drei Polizisten sind Sonntagabend im Zuge eine Festnahme eines 17-jährigen Algeriers in Innsbruck von diesem attackiert und verletzt worden. Der Jugendliche war zuvor wegen aggressiven Verhaltens dingfest gemacht worden, worauf er sich gegen die Festnahme wehrte.
Der 17-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum überstellt, berichtete die Exekutive am Montag.
