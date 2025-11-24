In Tiroler Supermarkt: Drei Vermummte attackierten Security-Mitarbeiter

Drei vermummte Personen haben am späten Sonntagabend einen Security-Mitarbeiter in einer Supermarkt-Filiale im Tiroler Kufstein im Zuge eines versuchten Diebstahls mit einem langen, baseballschlägerähnlichen Gegenstand angegriffen.

Der 36-Jährige blieb unverletzt, die Täter flüchteten durch den Lieferantenzugang. Sie ließen eine Tasche mit offenbar gestohlenen Lebensmitteln zurück, berichtete die Polizei. Die Ermittlungen waren im Gange.