Sechsjähriges Mädchen in Tiroler Schwimmbad wiederbelebt
Die gute Nachricht aus Innsbruck: Das Mädchen konnte am Samstagabend im letzten Moment gerettet werden.
Ein sechsjähriges Mädchen hat am Samstagabend in einem Hallenbad in Innsbruck wiederbelebt werden müssen. Ein Badegast hatte das Kind gegen 20.15 Uhr reglos am Boden eines Beckens liegen gesehen. Das Mädchen wurde sofort mit dem Defibrillator wiederbelebt.
Als der Notarzt eintraf, atmete das Kind bereits wieder selbstständig. Es wurde nach Innsbruck in die Klinik gebracht.
