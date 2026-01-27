Auf der Paznauntalstraße stand ein Pkw in Vollbrand

Der Pkw einer 51-Jährigen hat Dienstagfrüh während der Fahrt auf der Paznauntalstraße (B 188) von Kappl nach See in Tirol (Bezirk Landeck) Feuer gefangen, berichtet die APA.

Die Lenkerin bemerkte plötzlich Rauch aus dem Cockpit in das Fahrzeuginnere strömen. Kurze Zeit später drangen auch schon Flammen aus dem Motorraum. Die 51-Jährige hielt das Auto in See an und flüchtete aus dem Fahrzeug. Unmittelbar darauf stand der Wagen bereits in Vollbrand.

Brandursache wahrscheinlich technischer Defekt

Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Das Auto brannte vollständig aus, berichtete die Polizei. Die Brandursache war noch nicht gänzlich geklärt, es dürfte sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen technischen Defekt handeln, hieß es. Ein neben dem Fahrzeug stehender Pkw einer 55-jährigen Ungarin wurde übrigens ebenfalls schwer beschädigt.