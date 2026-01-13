Heikler Einsatz in St. Pölten: Lieferwagen brannte lichterloh

Ein Lieferwagen stand im Bereich zwischen einer Wohnhausanlage und einer Tankstelle in Vollbrand. Bereits aus großer Entfernung war eine dichte schwarze Rauchwolke sichtbar, die den Einsatzort deutlich kennzeichnete.

Einsatz für die Feuerwehren der Landeshauptstadt Montagabend am Niederösterreich-Ring .

Entgegen ersten Meldungen befanden sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr keine Personen mehr im Fahrzeug.

Der Lenker hatte noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, musste jedoch feststellen, dass sich das Feuer im Motorraum bereits stark ausgebreitet hatte.