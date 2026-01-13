Niederösterreich

Heikler Einsatz in St. Pölten: Lieferwagen brannte lichterloh

Brennender Lieferwagen
Der Vorfall ereignete sich zwischen einer Tankstelle und einer Wohnhausanlage.
Von Johannes Weichhart
13.01.26, 09:32

Einsatz für die Feuerwehren der Landeshauptstadt Montagabend am Niederösterreich-Ring

Ein Lieferwagen stand im Bereich zwischen einer Wohnhausanlage und einer Tankstelle in Vollbrand. Bereits aus großer Entfernung war eine dichte schwarze Rauchwolke sichtbar, die den Einsatzort deutlich kennzeichnete.

Entgegen ersten Meldungen befanden sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr keine Personen mehr im Fahrzeug. 

Der Lenker hatte noch versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, musste jedoch feststellen, dass sich das Feuer im Motorraum bereits stark ausgebreitet hatte.

Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch zu löschen. Aufgrund der niedrigen Temperaturen in Verbindung mit dem eingesetzten Löschwasser bestand Glatteisgefahr. Der Straßendienst wurde daher umgehend verständigt, um die Fahrbahn abzusichern und mögliche Folgeunfälle zu verhindern.

