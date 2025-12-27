Pkw gegen Wohnmobil: Fünf Verletzte bei Frontalcrash in Tirol

Auf der Ötztal Straße in Tirol stieß ein Pkw mit einem Wohnmobil zusammen. Bei dem Crash wurden fünf Personen verletzt.

Ein 17-jähriger Österreicher war laut der Polizei am späten Freitagnachmittag taleinwärts unterwegs, als es in Längenfeld (Bezirk Imst) aus unbekannter Ursache zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wohnmobil einer niederländischen Familie kam, wie die APA berichtet. Sowohl der Autolenker als auch die vier Wohnmobilinsassen wurden mit Verletzungen ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht.

Ötztal Straße für zwei Stunden gesperrt

Gelenkt wurde das Wohnmobil von einem 47-Jährigen. Weiters befanden sich in dem Fahrzeug dessen 45-jährige Frau und zwei Kinder, zehn und elf Jahre alt. An beiden Wagen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Ötztal Straße (B186) musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.