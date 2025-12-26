20-jähriger Tiroler ging Online-Betrügern auf den Leim

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kufstein ist kurz vor Weihnachten Opfer eines Online-Betrugs geworden. Der junge Mann verlor laut Polizei einen mittleren fünfstelligen Betrag, nachdem er mehreren Zahlungsaufforderungen nachgekommen war. Zuvor war dem 20-Jährigen mitgeteilt worden, dass er auf einer Online-Spieleplattform gesperrt worden sei.

Anschließend nahm ein Unbekannter Kontakt mit dem Tiroler auf und bot seine Hilfe zur Freischaltung an. Der 20-Jährige wurde innerhalb weniger Tage, zwischen 18. und 23. Dezember, um sein Geld gebracht.

Die geforderten Zahlungen nahm er über diverse Online-Bezahldienstleister vor.