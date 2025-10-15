Tirol: Pferd stürzt in Mellach – Feuerwehr rettet Tier aus dem Fluss

Ein Pferd ist Dienstagnachmittag im Tiroler Unterperfuss ( Bezirk Innsbruck-Land ) in einen Fluss gestürzt und von der Feuerwehr gerettet worden. Die 24-jährige Reiterin hatte noch rechtzeitig abspringen können, teilte die Polizei mit.

FF-Kameraden holten Pferd aus dem Fluss

Das Pferd hatte sich aus bekannter Ursache erschrocken, ist nach hinten aufgesprungen und in die Mellach gestürzt. Ein Tierarzt und die Feuerwehr rückten an und führten das Pferd bis zum Einfluss der Mellach in den Inn.

Dort wurde das Tier von zwei Feuerwehrleuten aus dem Fluss geborgen. Diese war mit fünf Fahrzeugen an Ort und Stelle. Die Reiterin blieb bei dem Vorfall unverletzt.