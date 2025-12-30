Attacke mit Skischuh: Deutscher Urlauber (19) in Tirol schwer verletzt

In Mayrhofen , einem Tiroler Wintersportort , kam es Montagnacht zu einer Streiterei auf offener Straße. Verbale Attacken gingen bald in körperliche über.

Ein 19-jähriger Deutscher wurde von sechs Niederländern attackiert. Einer hat dem jungen Urlauber mit einem Skischuh ins Gesicht geschlagen und dabei schwer verletzt. Als der Teenager am Boden lag, verpasste ihm einer der Angreifer noch mehrere Fußtritte gegen den Oberkörper.

Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht

Das Opfer wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht, danach wurde er ins Innsbrucker Klinikum verlegt. Die Ermittlungen sind noch im Gange.