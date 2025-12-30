Helikopter-Einsatz nach Skiunfall im Tiroler Skigebiet Horberg

Im Tiroler Skigebiet Horberg kam es am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem schweren Skiunfall: Eine 48-jährige Schwedin und ein 21-jähriger Brite kollidierten im Kreuzungsbereich der Pisten Knorren und Mittertrett Talstation . Dabei erlitt die Frau schwerste Gesichtsverletzungen.

Beide Sportler stürzten, die Pistenrettung leistete erste Hilfe. Der 21-Jährige wurde mit einem Skidoo abtransportiert. Die Schwedin musste mit dem Notarzthubschrauber "Martin 7" in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Alpinpolizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach Abschluss der Untersuchungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal unter der Telefonnummer +43 59133 / 7253-100 zu melden.

Die Schwedin trug eine schwarze Hose, rote Daunenjacke, Ski und Skihelm, der Brite war mit blauer Skihose sowie einer blau-türkis-roten Skijacke, ebenfalls auf Skiern und mit Helm auf der Piste unterwegs.