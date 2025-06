Leiche in Tiroler Garten: Toter 28-Jähriger als Täter ausgeforscht

Nach dem Fund einer stark verwesten Leiche eines 30-jährigen Innsbruckers im Garten eines Hauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) Ende Jänner hat das Landeskriminalamt Tirol einen bereits verstorbenen 28-Jährigen als mutmaßlichen Täter ausgeforscht.

Der 30-Jährige war seit Herbst vergangenen Jahres vermisst worden. Am 21. Jänner wurde seine Leiche von einem Hausbewohner in einem schwer zugänglichen und kaum einsehbaren Bereich des Gartens gefunden, als dieser dort nach seiner Katze suchte. Wie lange der Leichnam dort gelegen hatte, war unklar. Der 30-Jährige dürfte aber mehrere Monate tot gewesen sein.

Ermittlungsergebnisse, Hinweise sowie eine Zeugenaussage aus seinem Umfeld belasteten den Staatenlosen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Zudem soll er für einen Banküberfall im Oktober 2024 verantwortlich sein. Die Kriminalisten waren nach dem Auffinden der Leiche des 30-Jährigen von einer Fremdbeteiligung ausgegangen. Weil der Körper aber bereits so stark verwest gewesen war, konnte im Zuge der Obduktion keine konkrete Todesursache und auch kein genauer Tathergang rekonstruiert werden.

Darüber hinaus verdächtigt die Polizei den 28-Jährigen einer weiteren Straftat. Er soll am 25. Oktober 2024 eine Bank in Innsbruck überfallen haben. Damals war ein bewaffneter und vermummter Mann in eine Bankfiliale im Stadtteil Reichenau marschiert und hatte zwei Angestellte bedroht. Nachdem er das Bargeld ausgehändigt bekommen hatte, flüchtete er. Neben Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnissen belastete ein Sachverständigengutachten den Verdächtigen.

Weiterer Bankräuber ausgeforscht

Die Polizei informierte am Donnerstag zudem über die Klärung eines weiteren Banküberfalls. Ein 22-Jähriger soll am 28. November 2024 vermummt und bewaffnet ein Institut in Kufstein ausgeraubt haben. Der Österreicher wurde am Dienstag festgenommen. Der junge Mann war nach der Tat mit einem weißen Kleintransporter geflüchtet, der von einer Überwachungskamera in der Nähe des Tatortes aufgezeichnet worden war. Nach Auswertungen mit Unterstützung der deutschen Polizei wurde der 22-Jährige ausgeforscht. Er legte bei seiner Vernehmung ein Geständnis ab und nannte Geldprobleme als Motiv.