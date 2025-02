Leiche in Tiroler Garten: Todesursache ist weiterhin unklar

Der Fund einer stark verwesten Leiche eines zuvor vermissten 30-jährigen Innsbruckers im Garten eines Hauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) Ende Jänner treibt das Landeskriminalamt weiter um. Die Todesursache war wegen des Zustandes der Leiche nicht mehr feststellbar und die gerichtsmedizinische Untersuchung damit abgeschlossen, sagte der stellvertretende LKA-Leiter Philipp Rapold am Mittwoch zur APA. Es werde ungeachtet dessen weiter in alle Richtungen ermittelt.

Ein mögliches Fremdverschulden stand damit weiterhin im Raum. Nähere Informationen zum Ermittlungsstand oder zu etwaigen Verdächtigen wollte Rapold aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht nennen.