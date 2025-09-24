Brandstifter aus Langeweile: Mann (51) in Landeck festgenommen

Ein 51-jähriger Deutscher soll zwischen Sonntag und Dienstag entlang eines Radwegs im Tiroler Bezirk Landeck aus Langeweile mehrere Feuer verursacht haben.

Der mittellose Mann habe die Brände entlang des viel frequentierten Rad- und Fußwegs zwischen Nauders und Landeck gelegt, teilte die Polizei mit.

Größerer Schaden verhindert

Das Gebiet ist stark bewaldet. Die Feuerwehren löschten die Flammen und verhinderten ein größeres Brandereignis. Über den Deutschen wurde Untersuchungshaft verhängt.

Der Mann war nach einem am Dienstag gemeldeten Brand in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und festgenommen worden. Er gestand demnach, die Feuer in den Orten Landeck, Fließ und Nauders gelegt zu haben und gab Langeweile als Motiv an. Der 51-Jährige wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.