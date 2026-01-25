Streit in Kitzbüheler Lokal eskalierte: Italiener verletzt Gast mit Glas am Kopf

In der Nacht zum Sonntag eskalierte eine Auseinandersetzung in einem Lokal in Kitzbühel. Zunächst lieferten sich zwei Gäste einen verbalen Schlagabtausch, der in Handgreiflichkeiten endete.

Ein 26-jähriger Italiener hat dabei einen anderen Gast mit einem Glas am Kopf verletzt. Als die Polizei eintraf, wollt der Italiener flüchten, wurde aber von den Beamten festgenommen. Der 26-Jährige wehrte sich dagegen und verletzte dabei einen Polizisten an der Hand.

Viel Alkohol und andere Suchtmittel

Der Italiener war laut Polizei nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch durch Suchtmittel beeinträchtigt. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der Fall wird nun von der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel weiter untersucht.