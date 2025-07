Betondecke gelöst: 38-Jähriger stürzte in Kirchberg in Tirol 6 Meter ab

Ein 38-jähriger Deutscher ist Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Kirchberg in Tirol ( Bezirk Kitzbühel ) verletzt worden.

Der Mann hatte im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes Schneidearbeiten an einer Betondecke durchgeführt.

Betondecke löste sich

Plötzlich löste sich die Betondecke des Stockwerks darunter, worauf der Deutsche samt dem Betonmaterial rund sechs Meter in die Tiefe stürzte.

Der 38-Jährige aus dem Großraum Freiburg wurde zunächst an Ort und Stelle durch einen Notarzt erstversorgt, berichtete die Polizei. Schließlich wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.