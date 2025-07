Forstarbeiter von Baumstamm am Kopf getroffen

Ein 51-jähriger Rumäne ist Mittwochfrüh bei Forstarbeiten in Kartitsch in Osttirol (Bezirk Lienz) schwer verletzt worden. Der Mann war von einem Baumstamm am Kopf getroffen worden, berichtete die Polizei.

Der 51-Jährige stürzte darauf zu Boden und blieb regungslos liegen. Ein Kollege setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde durch die Bergrettung Sillian erstversorgt und von der Besatzung eines Notarzthubschraubers mit einem Tau geborgen.