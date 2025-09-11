Unfall in Innsbrucker Kletterhalle: 32-Jähriger stürzt schwer verletzt ab

Ein 32-Jähriger ist Mittwochnachmittag in der Innsbrucker Kletterhalle aus einer Wand rund zehn Meter abgestürzt und dabei an der Wirbelsäule verletzt worden.

Die 27-jährige Kletterpartnerin des Mannes hatte zuvor eine sogenannte Toprope-Route eingerichtet.

Am obersten Ende bemerkte der Mann, dass sich das Seil gelöst hatte und er ungesichert war. Er wickelte das Seil um den Arm und stieg ab bzw. wurde von seiner Partnerin abgeseilt, bis er sich nicht mehr halten konnte.

Beim folgenden Sturz auf den Hallenboden verletzte der Mann sich auch an den Extremitäten. Die 27-Jährige und weitere anwesende Kletterer leisteten sofort Erste Hilfe, teilte die Polizei mit.

Der 32-Jährige wurde dann vom eintreffenden Notarzt versorgt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.