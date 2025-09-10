36-Jähriger schoss in Tirol Drohne mit Schrotflinte ab

Ein 36-jähriger Österreicher hat Montagnachmittag im Tiroler Kufstein die Drohne eines 44-jährigen Deutschen mit einer Schrotflinte beschossen, als dieser Landschaftsaufnahmen machen wollte. Der Drohnenpilot zeigte den Vorfall bei der Polizei an und meinte, einen Mann mit Langwaffe beobachtet zu haben, der schließlich mit einem Auto weggefahren war. Die Ermittler lösten das Projektil aus der Drohne und machten den Schützen ausfindig. Der 36-Jährige zeigte sich geständig.