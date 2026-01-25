Tirol

Mountainbikes und Skier gestohlen: Polizei bittet um Hinweise

Wohnungseinbruch
Unbekannte brachen in Kellerabteile einer Innsbrucker Wohnanlage ein und stahlen Sportausrüstung im hohen vierstelligen Wert.
25.01.26, 15:26

In der Nacht auf Freitag kam es in einer Wohnanlage in der Anton-Rauch-Straße in Innsbruck zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bisher unbekannten Täter haben sich zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagmorgen Zutritt zu der Wohnanlage verschafft.

Mehrere Unfälle in Tirol: Autolenker landeten auf dem Dach

Sie brachen die Schlösser von zwei Kellerabteilen auf und entwendeten daraus Sportausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro: Vier Mountainbikes sowie zwei Paar Ski.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Innsbruck-Saggen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die in der Nacht auf Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Anton-Rauch-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7589 zu melden. 

