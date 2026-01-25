Mountainbikes und Skier gestohlen: Polizei bittet um Hinweise
Unbekannte brachen in Kellerabteile einer Innsbrucker Wohnanlage ein und stahlen Sportausrüstung im hohen vierstelligen Wert.
In der Nacht auf Freitag kam es in einer Wohnanlage in der Anton-Rauch-Straße in Innsbruck zu einem Einbruchsdiebstahl. Die bisher unbekannten Täter haben sich zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 8 Uhr am Freitagmorgen Zutritt zu der Wohnanlage verschafft.
Sie brachen die Schlösser von zwei Kellerabteilen auf und entwendeten daraus Sportausrüstung im Wert von mehreren tausend Euro: Vier Mountainbikes sowie zwei Paar Ski.
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizeiinspektion Innsbruck-Saggen hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die in der Nacht auf Freitag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Anton-Rauch-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7589 zu melden.
