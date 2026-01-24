Mehrere Unfälle in Tirol: Autolenker landeten auf dem Dach

Mehrere Autofahrer sind am Freitag bei Verkehrsunfällen in Tirol mit ihren Wagen am Dach gelandet, wie die APA berichtet. Im Bezirk Hall in Tirol stürzte eine 20-Jährige mit dem Auto ihres Vaters 200 Meter ab, in Nassereith (Bezirk Imst) gerieten ein 18-Jähriger und sein 15-jähriger Bruder über die Fahrbahn hinaus und in Reutte überschlug sich ein 38-Jähriger mit seinem Wagen. Laut Polizeiangaben konnten sich alle Beteiligten selbst aus den Fahrzeugen befreien.

Die Polizei fand am Freitag im Bereich Ampass (Bezirk Hall in Tirol) an einem Hang einen abgestürzten Pkw ohne Kennzeichen vor. Als Lenkerin wurde die 20-jährige Tochter des Zulassungsbesitzers ausgeforscht. Diese gab an, gegen Mitternacht auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verloren zu haben. Das Auto sei dann rund 200 Meter über den Abhang gestürzt und habe sich überschlagen. Sie habe sich selbstständig zur Abklärung ins Krankenhaus begeben. Die Lenkerin hat laut Polizei keinen Führerschein und wird angezeigt.

Zwei Überschläge auf der B189

Gleich zwei schwere Unfälle gab es auf der B189 Mieminger Straße: Bei Nassereith missachtete ein 18-Jähriger gegen 20 Uhr das Überholverbot. Beim Einordnen brach das Heck des Pkw aus. Beim Absturz über eine Böschung riss das Auto mehrere Bäume um, ehe es auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand kam. Der Lenker und sein 15-jähriger Bruder wurden verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Ebenfalls auf der B189 hatte am Freitag ein 38-Jähriger einen Unfall: Der Autofahrer war gegen 22 Uhr auf der Fahrt Richtung Warth von der Fahrbahn abgekommen. Sein Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Straßengraben liegen. Die Polizei traf den Lenker in einem angrenzenden Waldstück an. Ein Alkotest sei positiv verlaufen, hieß es. Der Mann wurde ins Krankenhaus Reutte gebracht.