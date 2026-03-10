Betrunkener Tourist attackiert Gast und Polizei in Tirol

Ein alkoholisierter 22-jähriger Deutscher hat Sonntagabend in einem Hotel im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) randaliert. Der junge Mann hatte sich in das Zimmer eines ihm unbekannten Gastes zum Schlafen gelegt, ohne selbst in dem Hotel zu wohnen. Der Gast bemerkte dies und rief den 79-jährigen Hotelbesitzer. Als beide den 22-Jährigen weckten, reagierte dieser aggressiv und versuchte mehrmals, den Hotelbesitzer zu schlagen. Auch auf einen Polizisten ging der Deutsche später los.

Der Hotelbesitzer hatte zuvor die Exekutive verständigt. Währenddessen verließ der Gast, in dessen Zimmer der 22-Jährige geschlafen hatte, das Hotel und wurde dabei von dem Deutschen verfolgt.

Beamter attackiert

In der Hotelhalle ging der Rabiate erneut auf den Hotelbesitzer los, wodurch dieser verletzt wurde. Eine unbeteiligte Zeugin holte außerhalb des Hotels Hilfe, woraufhin zwei Mitarbeiter eines anderen Hotels herbeieilten. Diese hielten den jungen Deutschen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Doch auch letztere konnte den 22-Jährigen nicht beruhigen. Dieser attackierte einen Beamten, woraufhin er festgenommen und zur Dienststelle gebracht wurde. Nachdem sich der renitente "Gast" wieder beruhigt hatte, wurde er schließlich freigelassen. Nach Abschluss der Ermittlungen werde Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet, hieß es.