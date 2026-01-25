Einbrecher stahl Bargeld aus Sportgeschäft in Gurgl

In der Nacht auf Sonntag kam es in Gurgl (Gemeinde Sölden) zu einem Einbruchsdiebstahl: Ein bisher unbekannter Täter brach in ein Sportgeschäft ein und stahl Bargeld.

Durch Nachsperren ins Geschäft

Die Polizei vermutet, dass sich der Täter durch Nachsperren mit einem Schlüssel Zugang zum Geschäft verschafft hat. Die Summe, die aus der Kassa und weiteren Aufbewahrungsbehältnisse entwendet wurde, liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Falls jemand etwas Verdächtiges in der Nacht auf den 25. Jänner beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7108 bei der Polizeiinspektion Sölden zu melden.