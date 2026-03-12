Eine 33-jährige Flugschülerin ist Donnerstagvormittag beim Paragleiten in Tösens im Tiroler Bezirk Landeck schwerst verletzt worden.

Die Frontkante ihres Gleitschirms war kurz nach dem Start eingeklappt, wodurch die Pilotin die Kontrolle über das Fluggerät verlor. Sie stürzte aus 50 Metern Höhe auf den Boden ab. Die Österreicherin wurde letztlich mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Zams geflogen.