Bewusstloser Skifahrer am Kaunertaler Gletscher: Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich auf einer Seehöhe von etwa 2.815 Metern, knapp unterhalb des Fernerlifts. Laut Polizeibericht fand der lettische Wintersportler den Verunfallten in einem besorgniserregenden Zustand vor – die Skiausrüstung des Mannes war in einem größeren Radius um ihn herum verstreut.

Ein schwer verletzter Skifahrer wurde am Mittwochnachmittag bewusstlos auf einer Piste am Kaunertaler Gletscher aufgefunden. Die Umstände des Unfalls sind bislang völlig unklar. Ein 21-jähriger Lette entdeckte den regungslosen Mann gegen 13:50 Uhr auf der schwach frequentierten blauen Piste Nr. 15 und alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Der nicht ansprechbare Verletzte wurde umgehend von der Besatzung eines Rettungshubschraubers versorgt und mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Verletzten handelt es sich um einen männlichen Skifahrer im Alter von schätzungsweise 65 bis 70 Jahren mit grauen Haaren. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er einen schwarzen Helm, eine blaue Jacke, eine schwarze Hose sowie ein Halstuch mit der Aufschrift "Kaunertaler Gletscher".

Da sowohl die Identität des Mannes als auch der genaue Unfallhergang noch ungeklärt sind, bittet die Polizei um Mithilfe. Personen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Verunfallten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ischgl unter der Telefonnummer 059133 7142 in Verbindung zu setzen.