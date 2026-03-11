35-jähriger Italiener starb nach Snowboardunfall auf Tiroler Piste
Sportler stürzte ohne Fremdeinwirkung und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er stab drei Tage später im Spital.
Ein 35-jähriger Italiener ist nach einem Snowboardunfall am vergangenen Mittwoch im Tiroler Aschau (Bezirk Schwaz) drei Tage später seinen schweren Verletzungen erlegen.
Der Mann starb am Samstag in der Innsbrucker Klinik, teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Der Italiener war im Skigebiet Hochzillertal mit dem Snowboard ohne Fremdeinwirkung gestürzt und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde von der Pistenrettung versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.
