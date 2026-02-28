Kettensägen-Unfall in Finkenberg: 64-Jähriger am Fuß verletzt
Ein 64-jähriger Mann verletzte sich bei Holzarbeiten in Finkenberg mit einer Kettensäge und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Ein 64-jähriger Mann hat sich Samstagfrüh bei Holzarbeiten in Finkenberg schwer verletzt, wie die Tiroler Polizei berichtet.
Verletzung trotz Arbeitsschuhen
Er hat bei den Arbeiten zwar Arbeitsschuhe getragen, dennoch kam es zu schweren Verletzungen, als er sich mit einer Kettensäge am linken Fuß im Bereich des Mittelfußknochens schwer verletzte.
Die Erstversorgung erfolgte durch den Notarzt, danach wurde der Mann ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.
Kommentare