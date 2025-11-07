Dramatische Rettung: 73-Jähriger flieht auf Dach vor Wohnhausbrand
Ein 73-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Freitag im Tiroler Längenfeld (Bezirk Imst) aus einem brennenden Wohnhaus auf das Dach eines angrenzenden Gebäudes retten können.
Der Österreicher hatte dichten Rauch im ersten Stock bemerkt und war deshalb über den Balkon auf den angrenzenden Stadel geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie und alarmierte die Feuerwehr, die dem Mann vom Dach half.
Ein technischer Defekt bei einer Dreifachsteckdose dürfte für den Glimmbrand verantwortlich gewesen sein, teilte die Polizei am Abend mit. Der Brand war gegen 3.20 Uhr ausgebrochen und war rund 40 Minuten später gelöscht. Der Wohnbereich im Erdgeschoss wurde durch die Flammen stark beschädigt, verletzt wurde niemand. Im Einsatz standen die Feuerwehren Längenfeld, Huben und Gries.
Kommentare