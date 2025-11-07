Dramatische Rettung: 73-Jähriger flieht auf Dach vor Wohnhausbrand

Ein 73-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Freitag im Tiroler Längenfeld (Bezirk Imst) aus einem brennenden Wohnhaus auf das Dach eines angrenzenden Gebäudes retten können.

Der Österreicher hatte dichten Rauch im ersten Stock bemerkt und war deshalb über den Balkon auf den angrenzenden Stadel geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie und alarmierte die Feuerwehr, die dem Mann vom Dach half.