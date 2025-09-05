In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2025 kam es in St. Johann in Tirol zu einer Serie von Einbruchsdiebstählen. Laut Polizeibericht sollen bislang unbekannte Täter in mehrere Mehrparteienwohnhäuser eingedrungen sein und aus den Kellerabteilen insgesamt sieben hochpreisige E-Mountainbikes gestohlen haben. Neben den Fahrrädern wurden auch E-Bike-Akkus und diverses Fahrradzubehör entwendet.

Professionelle Vorgehensweise Die mutmaßlichen Täter gingen nach Angaben der Polizei mit unterschiedlichen Methoden vor. In einem Fall sollen sie sich über die Garage Zugang zum Gebäude verschafft haben. Dort brachen sie vermutlich einen im Keller befindlichen Schlüsselsafe auf und konnten anschließend mit den widerrechtlich erlangten Schlüsseln sämtliche Türen im Kellerbereich ohne weitere Gewaltanwendung öffnen. Bei zwei weiteren Objekten wird davon ausgegangen, dass die Eingangstüren gewaltsam aufgebrochen wurden. Die an den Fahrrädern angebrachten Schlösser wurden mutmaßlich ebenfalls aufgebrochen und vom Tatort entfernt.