Tiroler Kirchendiebstahl vereitelt: Großangelegte Polizeiaktion führt zur Festnahme

Drei Tatverdächtige sind Dienstagnachmittag nach einem versuchten Opferstockdiebstahl in einer Kirche im Tiroler Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) festgenommen worden.

Der Festnahme war eine große Suchaktion samt Polizeihubschrauber, Drohne und Hunden vorausgegangen. Die mutmaßlichen Diebe hatten zuvor versucht, mit einem Draht Geld aus dem Opferstock zu fischen. Dabei wurden sie gestört. Ihre Flucht endete beim Bahnhof Westendorf. Zwei der drei Rumänen waren geständig.

3 Festnahmen

Nach der Flucht der beiden mutmaßlichen Diebe - der dritte soll als Fluchtfahrzeuglenker agiert haben - war vorerst ergebnislos in einem Waldstück oberhalb der Pfarrkirche nach den Männern gesucht worden.

Ein Hinweis ergab schließlich, dass die Flüchtigen in einen Richtung Westendorf fahrenden Zug gestiegen seien und diesen dort verlassen hätten. Dort wurden die beiden 33-jährigen mutmaßlichen Haupttäter sowie der 21-jährige Fluchtfahrzeuglenker festgenommen.