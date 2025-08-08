Von Insekt abgelenkt: Frau (33) kam mit Auto von Fahrbahn ab

Eine 33-jährige Autofahrerin ist Donnerstagabend auf der Zillertalstraße (B 169) im Gemeindegebiet von Rohrberg (Bezirk Schwaz) von einem Insekt abgelenkt worden und daraufhin von der Fahrbahn abgekommen.

Der Wagen geriet in Seitenlage und löste einen automatischen Notruf aus, berichtete die Polizei. Die Lenkerin, ihr gleichaltriger Ehemann sowie die einjährige Tochter des Paares wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden von der Rettung versorgt.