Nach Frontalkollision im Bezirk Reutte: Motorradfahrer tot

Ein Motorradfahrer ist Donnerstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B 179) in Nassereith (Bezirk Reutte) nach einer Frontalkollision mit einem weiteren Motorrad tödlich verletzt worden.

Der zweitbeteiligte 60-jährige Biker wollte mit seiner 48-jährigen Mitfahrerin einen Pkw überholen. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß. Während der 60-jährige Deutsche und die 48-jährige Russin mit schweren Verletzungen davonkamen, starb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.