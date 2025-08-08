Nach Kollision mit Pkw: Biker (18) in Lienz schwer verletzt

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist Donnerstagabend im Osttiroler Lienz bei einer Kollision mit dem Pkw eines 46-jährigen Lenkers schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich auf der sogenannten "Liebherr"-Kreuzung, nachdem der Biker das Rotlicht missachtet hatte. Das nicht zum Verkehr zugelassene Motorrad wurde 40 Meter weit in eine Wiese geschleudert. Der laut Polizei leicht alkoholisierte Lenker kam daneben zu liegen. Er wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.