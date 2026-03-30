Suchaktion: Polizei griff vermissten 14-Jährigen in Tirol auf

Ein in der Nacht auf Sonntag in Wörgl im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) aus der elterlichen Wohnung verschwundener und danach als abgängig gemeldeter 14-Jähriger ist wieder aufgetaucht.

Der Minderjährige wurde Sonntagabend von Beamten der Stadtpolizei Kufstein in der Festungsstadt aufgegriffen, berichtete die Exekutive am Montag. Auf Ersuchen der Angehörigen des rumänischen Jugendlichen hatte man zuvor ein Foto veröffentlicht und um Hinweise gebeten.