Vermisste Seniorin in Tirol stark unterkühlt gerettet

Eine gesundheitlich beeinträchtigte 88-Jährige ist Donnerstagfrüh im Zuge einer Suchaktion im Tiroler Bad Häring (Bezirk Kufstein) nach rund einer Stunde stark unterkühlt nahe ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Letztere hatte die Seniorin in der Nacht unbemerkt verlassen, woraufhin Angehörige in der Früh Alarm schlugen, berichtete die Polizei. Die 88-Jährige wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

An der Suche waren Kräfte der Feuerwehr Bad Häring sowie der Gemeinde beteiligt. Auch mehrere Polizeistreifen sowie Polizeihunde standen im Einsatz.