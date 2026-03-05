Tirol

Vermisste Seniorin in Tirol stark unterkühlt gerettet

Die Frau war nachts verschwunden. Sie wurde in der Nähe ihrer Wohnung entdeckt.
05.03.2026, 19:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Eine gesundheitlich beeinträchtigte 88-Jährige ist Donnerstagfrüh im Zuge einer Suchaktion im Tiroler Bad Häring (Bezirk Kufstein) nach rund einer Stunde stark unterkühlt nahe ihrer Wohnung aufgefunden worden. 

Brennende Fahrzeuge: Feuerwehreinsatz in Tiroler Garage

Letztere hatte die Seniorin in der Nacht unbemerkt verlassen, woraufhin Angehörige in der Früh Alarm schlugen, berichtete die Polizei. Die 88-Jährige wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

An der Suche waren Kräfte der Feuerwehr Bad Häring sowie der Gemeinde beteiligt. Auch mehrere Polizeistreifen sowie Polizeihunde standen im Einsatz.

Agenturen  | 

Kommentare