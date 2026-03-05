Brennende Fahrzeuge: Feuerwehreinsatz in Tiroler Garage

Zwei Autos und ein Moped sind Donnerstagvormittag bei einem Garagenbrand in Schwoich in Tirol (Bezirk Kufstein) beschädigt worden. Die Feuerwehren Schwoich und Kufstein löschten das Feuer.

Verletzt wurde niemand, berichtete die Polizei. Die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug entstanden sein.