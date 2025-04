Streit auf Tanzfläche eskalierte: Anzeigen für schwerverletzte Urlaubsgäste

Eine wilde Rauferei unter betrunkenen Urlaubern hat in Tirol eine Serie von Anzeigen zur Folge. Auslöser war am Freitag kurz nach Mitternacht eine Rempelei Tanzboden in einem Lokal in Ischgl im Bezirk Landeck.

Es wurde zwischen den Gästen gestoßen und dabei Getränke verschüttet. Im Kellergeschoss vor den Toilettenanlagen eskalierte die Auseinandersetzung wenig später. Dabei dürfte nach dem letzten Ermittlungsstand nach Aussagen von beteiligten Personen und Zeugen ein 48-jähriger Niederländer einen 23-jährigen Belgier mit einem Bierglas attackiert und am Hals verletzt haben.

Gesichtsverletzungen

Der Niederländer wiederum erlitt bei der Auseinandersetzung schwere Verletzungen im Gesicht, die ihm vom Belgier sowie seinen beiden Begleitern, zwei weitere Belgier im Alter von 33 Jahren, zugefügt worden sein dürften.