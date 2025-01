Stall in Tirol geriet in Brand: Eigentümer und Feuerwehrmann verletzt

Ein an ein Wohnhaus angrenzender Stall in Außerschmirn im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist Donnerstagvormittag in Brand geraten. Der 55-jährige Eigentümer habe angegeben, dass der Brand durch Flämmarbeiten in dem Stall ausgebrochen war. Der Mann versuchte vergeblich, das Feuer mit einem Wasserschlauch zu löschen. Feuerwehren wurden den Flammen schließlich in kurzer Zeit Herr. Der Eigentümer wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht.