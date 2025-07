Sportwagen landete nach Überholmanöver in Tiroler Bachbett

Ein 50-jähriger Pkw-Lenker ist am frühen Montagabend auf der Silvrettastraße (B 188) in Kappl im Tiroler Paznauntal (Bezirk Landeck) im Zuge eines Überholmanövers ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und im Bachbett der Trisanna gelandet. Als Beifahrer befand sich sein 52-jähriger Bruder im Wagen. Ein 50-jähriger Deutscher, der den Unfall beobachtet hatte, barg die beiden verletzten Brüder aus dem Fahrzeug.

Die beiden Zyprioten wurden schließlich - nach der Erstversorgung an Ort und Stelle - in das Krankenhaus Zams eingeliefert, berichtete die Polizei. Die Silvrettastraße war während der Bergung des Sportwagens rund 30 Minuten lang gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kappl und See, die Wasserrettung Landeck und zwei Rettungswagen.