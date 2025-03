Sperre in der Nacht in Tirol: Brücke muss abgerissen werden

Die Folge: Die Autobahn muss in dem Bereich von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden, teilte der Autobahnbetreiber Asfinag am Montag mit. Eine Umleitung wird eingerichtet, sie führt von den Anschlussstellen Hall-West bzw. Innsbruck-Ost über die Tiroler Straße (B 171).

Wenngleich die Arbeiten nur in einer Nacht stattfinden, sind sie offenbar mehr als aufwendig und herausfordernd: Für den Abriss der 51 Meter langen Brücke, die im Jahr 1968 im Zuge des Autobahnbaus errichtet worden war, muss die A12 nämlich 40 Zentimeter hoch aufgeschüttet werden, damit die schweren Abbruchbagger nicht die Fahrbahn beschädigen, hieß es. Mit mehreren Baggern werde das bestehende Tragwerk über der Autobahn abgerissen und die Teile auf den naheliegenden Parkplatz geführt. Die Brücke über die Inntalautobahn bei Ampass/Peerhöfe wird bis Ende des Jahres neu errichtet.

Geringes Verkehrsaufkommen

Dass die Arbeiten an einem Wochenende in der Nacht durchgeführt werden, hat indes laut Asfinag einen naheliegenden Grund: Während der Nachtstunden sei das Verkehrsaufkommen entsprechend gering. Man habe die Arbeiten zudem so verdichtet, dass der Brückenabriss in der kurzen Zeit bewerkstelligt werden könne.